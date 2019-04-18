Сколько есть, чтобы не навредить?: Диетологи рассказали о допустимой дозе мёда в день

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Не нужно превышать норму в 50 грамм, это примерно одна столовая ложка в день. Также при выборе мёда лучше обратить внимание на сырой вместо пастеризованного.

Мёд это нектар цветов, собранный и переработанный пчёлами. Он состоит из фруктозы и глюкозы простых сахаров, которые легко преобразуются организмом в энергию и воду.

Он сотни лет используется как народное средство от многих болезней, однако диетологи не советуют на него «налегать». Попробуем разобраться, сколько его нужно есть, чтобы не навредить.

Да, мёд содержит много полезных витаминов, минералов, электролитов, ферментов, аминокислот и флавоноидов. Но важно понимать, что вместе со всеми питательными компонентами мёд обладает и большим количеством калорий, что способствует увеличению массы тела и возможно ожирению. Поэтому зарегистрированные диетологи из Нью-Йорка недавно рассказали о допустимой дозе мёда в день.

Желательно употреблять не более одной столовой ложки в день, это примерно 50 грамм. Ведь, как и любой другой полезный и питательный продукт мёд нужно есть в меру.

Исследования учёных показали, что употребление мёда улучшает пищеварение, борется с кашлем и другими ОРВИ. Также продукт обладает противовоспалительными свойствами.

Специалисты рекомендуют покупать сырой мёд. Потому что обычный мед проходит процесс пастеризации. Это означает, что производители нагревают его, чтобы убить дрожжевые клетки, которые могут повлиять на его вкус, увеличить срок хранения и сделать более прозрачным и привлекательным. Поэтому пастеризация может отрицательно повлиять на количество питательных веществ в мёде и его положительном действии на организм.