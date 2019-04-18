Плоский живот за месяц - не фантастика: Диетологи дали ТОП-5 советов, как похудеть к лету

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Идеальный живот можно обрести всего за несколько недель, уверены специалисты. Достаточно придерживаться несколько главных правил.

Плоский живот за месяц - не фантастика. Диетологи отмечают, что в основе снижения веса лежит самодисциплина. Именно контроль и соблюдение 5 советов, которые дали специалисты, помогут похудеть и сделать плоский живот к лету.

1. Контроль сахара! Перед началом нового режима обязательно нужно сдать анализ крови и узнать уровень сахара. Диетологи сообщили, что сладкое повышает выработку инсулина, что приводит к увеличении жира на боках.

2. Отказ от быстрых углеводов! Врачи рекомендуют полностью исключить из питания мучные продукты, сладкое, бананы, виноград, газировку, алкогольные напитки, сухофрукты и картофель.

3. В рацион добавить больше морепродуктов, каш (гречку, овсянку) и зелень.

4. Уменьшить употребление соли! Она мешает выводить лишнюю жидкость из организма.

5. Добавить в жизнь силовые и кардиотренировки. Фитнес-нагрузка поможет быстрее избавиться от лишнего веса.

Диетологи советуют внимательнее следовать этим правилам, ведь результат будет заметен уже через пару недель.