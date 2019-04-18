Бобовые должны присутствовать в рационе диабетиков – Учёные

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Их употребление контролирует уровень сахара в крови. Также бобовые содержат много клетчатки, которая нормализует уровень холестерина и помогает избежать ожирения.

Американская диабетическая ассоциация создала список продуктов, которые необходимо обязательно употреблять диабетикам. Среди этого списка лидирующее место занимают бобовые.

Хотя бобовые и содержат углеводы, а как известно диабетикам рекомендуют сократить их употребление, они являются сложными. Организм усваивает их более медленно и помогает нормализовать уровень сахара в крови.

Употребление в пищу бобовых обеспечит человека стабильным запасом глюкозы вместо внезапного прилива энергии, связанного с простыми углеводами.

Также учёные доказали, что бобовые, например фасоль, содержат много клетчатки, а она в свою очередь нормализует уровень холестерина и снижают риск сердечных заболеваний, инсульта и ожирения. Известно, что они являются потенциальными осложнениями диабета.

Ещё одним важным моментом является высокое содержание белка в бобовых. Такие продукты могут помочь людям быстрее насытиться и не оставаться голодными, а это уменьшает риск переедания и ожирение. И, вероятно, самое важное это то, что бобовые содержат витамины, минералы и совершенно не содержат трансжиров, соли и холестерина. Это является главной причиной для употребления их не только людям больным диабетом, но и здоровым, чтоб избежать различных заболеваний. Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что бобовые обязательно должны присутствовать в рационе диабетиков.