Лето уже близко: «Нужная» клетчатка поможет быстро избавиться от жира на животе

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Жир на животе является проблемой многих людей. Большинство считает, что, если употреблять меньше еды, то талия резко уменьшится.

Однако это заблуждение: из организма уйдет вода и мышцы, а жировые клетки останутся.

Диетологи заявили, что употребление клетчатки поможет людям быстро избавиться от жира на животе. Но в свой рацион добавлять нужно только «правильную» целлюлозу, ведь лето уже близко и нужно приводить фигуру в норму.

«Нужная» многим клетчатка – это волшебное растительное волокно, которое можно найти в яблоках, мандаринах, чернике, капусте, свекле, моркови, рисе, смородине, морепродуктах.

Известный фитнес-тренер, автор книги Beat the Bloat Мейв Мэдден рассказал, что эти продукты помогают очистить организм от шлаков. Еда с большим количеством клетчатки контролирует вес и держит его в норме.

Исследование показало, что целлюлоза долго сохраняет чувство сытости, что способствует употреблению меньшего количества калорий.

Ученые выяснили, что каждый 10 грамм съеденной клетчатки на 3,7 % снижают прирост жира на животе. Эксперты говорят о необходимости этого растительного волокна для организма. Клетчатка уменьшит объёмы, нормализует гормональный фон, уменьшит талию и улучшит работу кишечника.