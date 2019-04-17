Рыба, мясо, зелень и молочка: Новая диета позволит худеть на 5 кг в неделю без изнуряющих тренировок

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Прибегнув к уменьшению потребляемых углеводов, с помощью кето-диеты можно достичь впечатляющих результатов за короткие сроки и быть готовой к пляжному сезону вовремя.

В преддверии летнего сезона всегда возникает вопрос о понижении веса, накопленного за зиму. При обилии количества диет и программ для похудения немудрено запутаться в горах информации, но одна диета способна заменить все остальные. Кетогенная диета позволит скинуть вес, не прибегая к значительным усилиям, а результат будет виден уже в первую неделю.

Кетогенная диета (КЕТО) – новая низкоуглеводная диета, основанная на потреблении кетонов, производимых жирами печени. Кетоз – это процесс, запускаемый печенью при условиях недостатка углеводов, направленный на поддержание жизнедеятельности человека и для замены глюкозы и инсулина, которые активно выделяются при употреблении продуктов, содержащих высокое значение углеводов. Источником кетонов служат наши жировые запасы.

Исследования показывают, что при уменьшении количества углеводов до минимума и потреблении пищи с высоким содержанием жиров испытуемые способны худеть до 5 кг начиная с первой недели. Справедливости ради, по началу основой этого веса будет вода, накопленная в организме, однако с каждой следующей неделей будет теряться около 2 кг жировых отложений.

Одно из исследований показало, что по окончании двухмесячного курса диеты пациенты теряли порядка 10% от их стартового веса, без изнуряющих тренировок, а просто правильно контролируя свое питание.

При планировании диеты стоит обратить внимание на такие продукты как: шпинат, брокколи, цветная капуста и прочая зелень. Не исключается также мясо, рыба, твердые сорта сыров, жирные сливки, молочка, сливочное и оливковое масло. Также диетологи советуют присмотреться к ягодам с низким гликемическим индексом и авокадо в умеренном количестве.

Соотношение питательных веществ должно быть примерно таким: 70% жиров, 25% белков и 5% углеводов.

Кето-диета также помогает нормализовать уровень сахара в крови, понижению артериального давления улучшению состояния кожи и избавлению от акне. Также повышается энергичность и эффективность в ходе дня.