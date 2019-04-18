Медленные убийцы: Названы продукты, которые ежедневно ухудшают здоровье человека

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Принято считать опасными те продукты, которые незамедлительно могут нанести вред едоку — ядовитые грибы, или мясо рыбы фугу. Однако продукты, которые мы употребляем ежедневно, также представляют серьёзную опасность.

Продукты питания, которые мы ежедневно видим на своём столе, представляют серьёзную опасность, отличаясь от ядовитых лишь временем воздействия на организм. Учёные выделили ряд особенно опасных продуктов питания. Их можно разделить на несколько групп.

Ни для кого не секрет, что фастфуд относят к вредной пище. Наряду с чипсами, хот-догами и гамбургерами можно отметить и мясные деликатесы, такие как копчёная грудинка или колбаса, а также мясо, жареное на гриле и шашлык. Казалось бы мясо это полезный продукт, богатый белком. Однако опасность таится именно в новых веществах, которые образуются в процессе обработки мяса на открытом огне. Это так называемые полициклические ароматические углеводороды и амины.

Если систематически и в больших количествах употреблять шашлык и мясо на гриле, есть риск заработать онкологию самых разных систем организма – рак поджелудочной и предстательной желёз, и рак груди. Чтобы избежать риска развития онкологии при употреблении жареного на огне мяса, желательно тщательно контролировать количество съеденного. Также, исследователи советуют самим мариновать мясо для жарки, и сообщают, что небольшое количество розмарина позволит сократить уровень канцерогенов в процессе приготовления.

Список вредных продуктов продолжают напитки. О вреде алкоголя известно практически каждому. А вот о том, что молоко тоже может быть вредным, знают далеко не все. Организм взрослого человека не приспособлен для усвоения молока и молочных продуктов. У любителей молока отмечен риск развития раковых болезней, аллергических реакций и астмы. Помимо этого может ухудшиться усваиваемость питательных веществ. Учёные предлагают альтернативу коровьему молоку – кокосовое и миндальное. По мнению исследователей, они менее опасны для организма.

Также, исследователи отмечают вред подслащенной газировки и соков на прилавках магазина. Напитки содержат в составе красители, подластители и консерванты, поэтому верить надписи «100% натурально» не стоит. Исследователи предлагают свежевыжатые соки как альтернативу, а если очень хочется тех самых «пузырьков», в сок можно добавить газировку без сахара.

Завершает список «медленных убийц» соль, сахар и белая мука. Продукты из них также попадают в ранг опасных – искусственные подсластители, макароны и белый хлеб могут вызвать диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с щитовидной железой.

Подводя итог, исследователи призывают с умом подходить к собственному рациону. Вред могут нанести даже повседневные продукты, медленно, но неотвратимо подтачивая здоровье.