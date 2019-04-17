Ученые научились внедрять процессор в клетки организма человека

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Биоинженерами был совершен шаг по созданию мощных биокомпьютеров на основе клеток человеческого тела. Данные процессоры могут совершить революцию в мире медицины.

Основновополагающей целью биотехнологов является интегрирование цифровой модели по управлению экспрессией генов через генные переключатели путем использования логических элементов для обработки входящих сигналов. На данный момент все попытки создать такие процессоры не увенчались успехом, из-за недостатка их вычислительной мощности и приема только одного сигнала за раз.

Ученые кафедры биосистемой науки и инженерии Швейцарской высшей технической школы Цюриха научились использовать биологические компоненты для создания гибкого ядра процессора способного программироваться различными методами. Основанный на модификации CRISPR-Cas9 процессор способен работать с любым количеством входящих сигналов, в виде молекул РНК и регулировать экспрессию генов, что в свою очередь позволит выделять нужные ученым белки. CRISPR/Cas9 – это система редактирования геномов, базирующаяся на основе бактериальных участков ДНК.

Далее исследователи создали вариант двухъядерного процессора, основанного на двух бактериях в виде ядра, что по сути является первым клеточным компьютером, который в свою очередь способен масштабироваться до любых размеров. После внедрения процессора в организм человека он обнаружил входящие биологические сигналы, обработал их и послал ответ.

Ученые предлагают внедрять такие процессоры для лечения рака и дальнейшего определения метастаз у больных.

В ближайших планах у исследователей создание многоядерной компьютерной системы для внедрения в организм.