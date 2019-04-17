Дачникам рассказали, как защититься от рака — Учёные рекомендуют выращивать петрушку для предотвращения онкологии

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Исследования доказали, что растение содержит соединения, которые оказывают противоопухолевое действие. Также оно богато витамином С, который снижает риск заболеваемости раком.

Всем известная зелень петрушки на протяжении многих лет используется при лечении высокого кровяного давления, аллергии и воспалительных заболеваний. Но недавние исследования показывают, что она помогает бороться с раковыми клетками. Теперь учёные всем рекомендуют выращивать петрушку для предотвращения онкологии.

Доказано, что петрушка содержит растительные соединения, которые оказывают противоопухолевое действие. Она богата флавоноидными антиоксидантами и витамином С, которые снижают кислотность в организме и могут снизить риск некоторых видов рака. Например, постоянно употребляя петрушку, можно увеличить употребления флавоноидов, а они в свою очередь снижают риск рака толстой кишки на 30%.

Некоторые подгруппы флавоноидов петрушки таких, как мирицетин и апигенин показали противоопухолевую активность в пробирках и исследованиях на животных.

Кроме того, употребление продуктов, богатых витамином С, также может снизить риск развития рака. Недавнее исследование показало, что увеличив дозу витамина С в день на 100 мг, можно снизить риск заболевания раком на 7%. По сути, новым исследование учёные рассказали дачникам, как легко защититься от рака.

Кроме этого, растение содержит много полезных питательных веществ, богато антиоксидантами, полезно для здоровья костей, улучшает работу сердца и способствует похудения. В общем, по мнению специалистов эта полезная зелень необходима в рационе каждого человека