Ночная потливость оказалась симптомом рака

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Специалисты нашли связь между потоотделением во время сна и смертельным заболеванием.

Об онкологии может свидетельствовать излишняя потливость во время сна. Специалисты отмечают, что потоотделение может проявляться из-за приема лекарств и в случае менопаузы, однако в отдельных случаях это указывает именно на рак.

Ученые советуют обратиться к специалистам в случае, если потливость во сне случается довольно часто. Это может быть симптомом ранней стадии лейкемии, лимфомы и рака нескольких органов.

Специалисты еще не выяснили с чем именно связано потоотделение раковых больных, однако есть предположение, что ночью организм активно борется с заболеванием.

Отметим, что есть ряд других симптомов ранней стадии онкологии, которые не стоит игнорировать. К таким симптомам относятся кашель, одышка, изменение работы кишечника, чувство комка в груди.