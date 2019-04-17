Пить или не пить?: Учёные опровергли смертельный вред кофе

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Капучино, эспрессо, латте, макиато — многообразие кофейных напитков радует миллионы любителей по всему миру. Кофе может порадовать не только вкусом и ароматом, но и пользой для всего организма.

Учёные обеспокоились тем, как быстро напиток набирает популярность и решили более скрупулёзно исследовать кофе. Так, учёные выяснили, что вероятность онкологии при употреблении кофе была сильно преувеличена, так как в предыдущих исследованиях не была принята во внимание взаимосвязь употребления кофе с табачными изделиями. Исследования показали, что сам по себе кофе не грозит заработать раковое заболевание, но разумеется, и в употреблении кофе необходимо знать меру.

Помимо этого, стало известно, что кофе не провоцирует появление сердечно-сосудистых заболеваний, как считалось ранее. Напротив, пара чашек кофе с утра позволит снизить риск сердечной недостаточности и предотвратить инфаркт.

Кофе благоприятно влияет и на мозг человека — после перерыва «на кофе» умственная активность возрастает на 10%. Помимо этого, кофе может предотвратить слабоумие на ранних его стадиях. В исследовании приняли участие более шести тысяч женщин, старше 65 лет. Опыты показали, что те дамы, которые употребляли порядка 261 миллиграммов кофеина в день, на 36% реже получали диагноз «деменция», чем испытуемые, которые употребляли 64 мг кофеина в день.

Многие знают и о пользе кофе в процессах похудения. Кофеин стимулирует обменные процессы и выделение желудочного сока. Стимулирующее действие кофе также позволит улучшить показатели кардиотренировок. Однако, нужно внимательно относиться к такому помощнику в процессе похудения. Нужно помнить, что речь идёт о чёрном кофе без молока, сливок и сахара.

Кофе, по словам немецких учёных, является отличным чувственным возбудителем. Например, употребление 1 чашки кофе в день поможет продлить сексуальную жизнь женщин после 50 лет. У мужчин употребление кофе увеличивает подвижность сперматозоидов, оказывая положительное влияние на репродуктивную систему.

Наслаждаясь ароматным напитком, можно не только поднять себе настроение, но и улучшить показатели здоровья. Однако важно не переусердствовать, и употреблять кофе в меру.