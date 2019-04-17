Эксперт рассказал, какое мясо провоцирует развитие рака

Сегодня, 06:06

Эксперт Дэвид Л. Кац рассказал, какое мясо может спровоцировать развитие онкологического заболевания у человека.

Рак в настоящее время заслуженно занимает второе место среди основных причин смертности в мире, как следует из данных Всемирной организации здравоохранения. Важное место в источниках риска развития этого заболевания занимает рацион питания человека. Так, по данным исследователей Американского онкологического общества, порядка 20% случаев развития рака связаны с питанием пациентов и отсутствием физической активности.

По словам доктора медицинских наук Дэвида Л. Каца, значительная роль в развитии раковых заболеваний у человека отведена консервированному и обработанному мясу, которое Международное агентство по исследованию рака относит по канцерогенности к группе 1. К этой категории отнесены те продукты, о чьей канцерогенности можно судить на основании достаточного объёма фактических данных. В то же время красное мясо, включая говядину, баранину и свинину, относят к группе 2А, то есть к «весьма вероятно канцерогенным» продуктам.

Известно, что к появлению канцерогенов ведёт обугливание пищи, в особенности это касается мяса. Аналогичный процесс наблюдается при приготовлении чипсов и некоторых злаков при высокой температуре.

Как отметил доктор Кац, исследования в этом направлении до сих пор ведутся, поэтому однозначно о говорить о сильном вреде мясных продуктов нельзя. Однако, несмотря на недостаток данных, врачи сходятся во мнении, что связь между употреблением мяса и развитием рака точно существует. Впрочем, это вовсе не говорит о необходимости полного отказа от него.

По оценкам врачей, при соблюдении разумной диеты влияние канцерогенов на организм будет совсем незначительным и явно не сможет сравниться с чем-то вроде курения. В связи для снижения вероятности развития онкозаболеваний достаточно просто придерживаться умеренного употребление этого продукта.