Очень неудобный вопрос: Гинеколог назвала главную скрытую опасность болезненной менструации

Сегодня, 21:57

«Эти дни» вызывают смятение, но их обильность мождет подтвердить гемофилию и даже кровотечение.

Ежемесячные процессы в организме женщины привносят коррективы в её жизнь, но избавиться от работы «биологических часов» невозможно, до определённого возраста. Женщины рассказывают, что ежемесячные циклы организма по-разному отражаются на самочувствии. Одим легко и просто, а менструация длиться день, но известны случаи, когда женщина не может нормально жить из-за побочных эффектов. Если постоянный процесс только усугубляется врачи рекомендуют обратить внимание на своё здоровье. Гинеколог назвала главную скрытую опасность болезненной менструации. По её словам, тяжелые «месячные», как называют в народе период цикла, у некоторых женщин могут быть результатом кровотечения. Примерно у 30% всех женщин в какой-то момент их жизни бывают тяжелые месячные, и примерно у 15% этих женщин может быть не диагностированное кровотечение.

«Отчасти мы просто мало говорим о том, что такое нормальное кровотечение», - сказала гинеколог Global News. «Женщины не обязательно признают, что период, который длится 10 дней, ненормальный, и, к сожалению, иногда им говорят, что это нормально из-за дезинформированных традиций».

Очень неудобный вопрос заставляет женщин скрывать своё состояние и, возможно, опасные болезни. Расстройства кровотечения, нацеленные на женщин, включают болезнь фон Виллебранда (VWD) и наследственную гемофилию.

«В семьях с нарушениями свертываемости крови женщины обычно не осознают, что у них тяжелые месячные, потому что у других женщин в семье есть похожие проблемы. Для них тяжелые месячные кажутся нормальными», - говорит гинеколог.

Чтобы справиться с этим следует непременно консультироваться с гинекологом и принимать назначенные препараты, не забывая о своём здоровье и скрытых рисках.