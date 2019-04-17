Медики рассказали, почему езда на велосипеде может быть опасна для здоровья

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Главными проблемами велосипедистов являются травмы колен, однако их можно избежать, выполняя комплекс несложных упражнений.

Все знают, что велопрогулки несут пользу. Они помогают бороться с лишним весом, хорошо влияют на состояние нервной системы. Также они увеличивают объём лёгких и помогают выводить из них вредные вещества.

Однако не всегда этот спорт приносит пользу. Недавно медики рассказали об опасности езды на велосипеде для здоровья и почему это происходит.

Во-первых, велосипед категорически противопоказан людям с заболеваниями сердца, сосудов, вестибулярного аппарата и людям страдающим межпозвоночной грыжей.

Во-вторых, неопытный велосипедист может повредить колени и коленные суставы, чтоб этого не произошло обязательно перед поездкой нужно сделать разминку.

С проблемой болей в коленях могут столкнуться и опытные велосипедисты. Чаще это происходит у людей среднего возраста. Некоторые медики называют эту проблему «коленом велосипедиста».

Суть её в том, что во время движения человек крутит педали, используя квадрицепс или четырёхглавую мышцу бедра. Само название её объясняет, что состоит она из четырёх мышц, а вот при велопрогулках работает только одна. И если не тренировать остальные, то возникнет диспропорция, и мышцы атрофируются. Этот дисбаланс приводит к нагрузке на коленные чашечки, которые со временем смещаются и вызывают сильнейшие боли.

Чтобы избежать этой проблемы медики рекомендуют регулярно выполнять несложный комплекс укрепляющий все мышцы бедра. Он включает в себя приседания, растяжку и ходьбу гусиным шагом.