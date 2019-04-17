Врачи назвали 7 правил для облегчения боли в спине при беременности

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Нельзя носить высокие каблуки, но и плоская подошва также противопоказана, уверены врачи, если женщина хочет избежать болей в спине. Кроме того, очень важно спать в правильном положении.

Во время беременности практически все женщины сталкиваются с болью в спине, которая очень сильно мешает привычному образу жизни. Однако медики уверены, что, если соблюдать 7 простых правил, будущим матерям станет гораздо приятнее переживать этот непростой период.

Прежде всего, стоит уделить внимание осанке. Медики назвали именно её в качестве самой популярной причины боли в спине при беременности. По их словам, нужно следить за тем, чтобы стоять прямо, а также откидывать плечи назад, несмотря на то, что центр тяжести будет тянуть совсем в другую сторону. Врачи рекомендуют при длительной необходимости стоять на месте положить одну ногу на стул.

Помимо того, что следует использовать небольшой каблук или маленькую платформу, стоит обратить внимание на специальный пояс для беременных. Он поможет, указывают специалисты, и станет дополнительной поддержкой. Ещё одно правило, которому важно следовать, это правильные наклоны. Проблемы возникают, когда необходимо поднять какой-либо предмет с пола. Эксперты предупреждают, что прогибаться в талии нельзя, как и перекладывать нагрузку на спину.

Важно спать именно на боку, а не на спине. Иначе на утро, по словам врачей, есть большая вероятность почувствовать боль. Также для облегчения боли в спине поможет массаж или тёплая грелка. Некоторые говорят о пакете со льдом, но здесь есть опасность застудить внутренние органы.

Важно включить в ежедневный распорядок дня физическую активность. Это поможет держать мышцы спины в тонусе. Зарядка, специальные упражнения для беременных или продолжительные прогулки на свежем воздухе принесут пользу. В качестве ещё одного правила медики советуют дополнительную терапию. Однако на неё решаются далеко не все. Речь идёт об иглоукалывании. Но подобные решения следует обсудить с лечащим врачом.