Учёные доказали, что чашка кофе помогает добиться лучших успехов в спорте

Вчера, 23:30

Улучшение показателей может варьироваться от 2 до 15%. В исследовании приняли участие около 5000 спортсменов.

Кофе это один из самых популярных напитков в мире. По статистике каждый второй взрослый человек пьёт его. Помимо приятного вкуса кофе обладает и полезными свойствами. Например, он содержит большое количество антиоксидантов, увеличивает бдительность, улучшить концентрацию, может обострять краткосрочную память и навыки решения проблем.

Кроме всего прочего чашка кофе помогает добиться лучших успехов в спорте. Это доказали американские учёные в одном из своих последних исследований.

Они провели и обобщили несколько мета-анализов, в которых изучалось влияние кофеина на выполнение физических упражнений. Этот анализ насчитывал около 300 исследований, в нём приняли участие около 5000 спртсменов.

Учёные смогли обнаружить улучшения в спортивных показателях после приёма кофе, которые варьируются от 2 до 15%. Эти результаты могут показаться не слишком значительными в контексте повседневной жизни, а вот в спорте такие небольшие улучшения в производительности могут иметь огромное плюсы.