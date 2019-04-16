Учёные: Счастливыми и успешными людей делают физические упражнения

Сегодня, 16:48

Исследование показало, что счастье человека зависит не только от его социального статуса, но и от того, какое внимание он уделяет физическим упражнениям.

К такому выводу пришли учёные из Йельского и Оксфордского университетов. Согласно имеющимся сведениям, физические упражнения имеют огромное влияние на становление позитивного мышления, а также вносят вклад в психическую стабильность. Человек, занимающийся спортом, во много раз уравновешеннее. Здесь имеет место и то, что человек чувствует себя хорошо благодаря тому, что, глядя в зеркало, видит здоровое и красивое отражение.

Стоит отметить и тот факт, что исследователями была установлена связь между здоровым образом жизни и улучшением памяти, ускорением мыслительных процессов. Тот, кто постоянно находится в физической активности, заставляет и свой мозг работать в ускоренном темпе.

Также было проведено ещё одно независимое исследование, в результате которого стало ясно: занятия любым видом спорта в течение 150 минут в неделю делают меньше риск возникновения инвалидности в дальнейшем, когда начинают появляться возрастные болезни. Разумеется, тут имеют место многие факторы. К их числу можно отнести генетику, сферу профессиональной деятельности, приобретенные в процессе жизни заболевания. Но в любом случае физические упражнения помогают остановить процесс ухудшения здоровья.

Стоит, например, сказать о том, что люди, которые страдают лишним весом прибегают в основном к диетам. К удивлению многих учёные опровергли тот факт, что рацион является определяющим фактором в этом вопросе. Согласно имеющимся данным, люди, которые много времени проводят в активности, имеют большие шансы сохранить фигуру и здоровое эмоциональное состояние, независимо от их диеты.

Кстати говоря, исследователи из Йельского университета и Оксфорда приравняли физические упражнения к экономическому и социальному статусу, которые тоже заставляют людей чувствовать себя успешными и счастливыми. Данные выводы были сделаны на основе опроса, в котором приняли участие 1,2 миллиона человек. Всем им задавали вопрос, сколько раз за последние тридцать дней они чувствовали себя нездоровыми.

Выяснилось, что те, кто не был физически активен на протяжении этого времени, находились в депрессии на три недели дольше остальных. Активность учёными определялась множеством различных способов, к которым можно отнести и работу по дому, и бег, и поход в магазин. Правда, идеальное количество упражнений не было определено, поскольку здесь для каждого существует индивидуальный объём, имеют значения такие факторы как возраст, вес, пол.

В любом случае начинать физическую активность нужно с малого, просто приучить себя к тому, что каждый день необходимо совершать несколько упражнений обязательно. Помимо эмоционального удовлетворения, это поспособствует улучшению общего состояния здоровья.