Тысячи рублей экономии: Учёные рассказали о простых способах избавления от целлюлита в домашних условиях

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Уксус и сода станут отличными помощниками в похудении, а также приведут в тонус внешний вид кожи. Идеальную фигуру без жировых отложений можно получить и без дорогостоящих походов в салоны красоты.

С проблемой появления «апельсиновой корки» на ягодицах и бёдрах наверняка сталкивались почти все женщины, но лишь немногие из них знают, что совсем не обязательно тратить тысячи рублей на походы в косметологические клиники для избавления от целлюлита. Недавно учёные рассказали о простых способах борьбы с данными кожными образованиями, которые можно использовать в домашних условиях в целях экономии как времени, так и финансов. Чтобы победить целлюлит, достаточно лишь иметь при себе пищевую соду и позитивный настрой, ведь это вещество обладает удивительными свойствами, позволяя организму очищаться от токсинов и расщеплять подкожные жировые отложения. Вместо услуг косметолога, эксперты рекомендуют принимать регулярные ванны с тремя столовыми ложками соды, в которые также следует добавлять цветки лаванды, листья перечной мяты и плоды можжевельника. Кроме того, для массажа проблемных участков кожи можно приготовить специальную мазь, состоящую из небольшого количества соды и мёда с добавлением миндального масла.

Также учёные заметили, что в борьбе с целлюлитом отлично помогает обёртывание с использованием бальзамического уксуса. Перед тем, как обернуть тело простынёй, следует смочить её в растворе, состоящем из 0,8 литра воды, 0,2 литра уксуса и нескольких капель эфирных масел мяты и апельсина. Обёртывание не должно длиться более полутора часа, а подобные процедуры можно проводить курсом до двух недель, повторяя их каждые три дня. Для тех дам, которые не готовы идти на такие ухищрения, эксперты советуют чаще посещать сауну, а также отказаться от жирной, сладкой и копчёной пищи, употребляя больше минеральной воды и тушёных овощей. Все вышеперечисленные приёмы следует совмещать с регулярными физическими нагрузками, и тогда можно будет смело хвастаться обнажёнными формами на пляже, не стесняясь целлюлита, который останется в далёком прошлом.