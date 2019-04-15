Учёные: Сыр должен присутствовать в рационе диабетиков

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Проведённое исследование показало, что сыр помогает нормализовать уровень сахара в крови, но диабетикам с гастритом и язвой желудка нужно от него отказаться.

Споры о пользе и вреде сыра не утихают уже долгие годы. Особенно когда речь заходит о его присутствии в рационе диабетиков. Скорее всего недавнее исследование должно их остановить.

На днях группа учёных из Канады провела исследование и выяснила, что сыр не повышает уровень сахара в крови, как считалось ранее.

Свои эксперименты они проводили на крысах. Оказалось, что сыр наоборот нормализовал сахар в крови. Поэтому учёные пришли к вводу, что сыр может и должен присутствовать в рационе диабетиков.

Конечно, во всём нужно иметь меру, но 50 грамм сыра на завтрак точно не навредят здоровью. Это доказывает и недавнее исследование доцента из канадской школы питания. Он выяснил, что завтраки диабетиков 2 типа с высоким содержанием жира помогают контролировать уровень сахара.

Однако все рекомендации по поводу употребления сыра действенны лишь в том случае, если кроме сахарного диабета у пациента нет других серьёзных проблем. Так, например, сыр противопоказан при гастрите и язве желудка. Также от него стоит отказаться диабетикам с повышенным уровнем холестерина в крови.