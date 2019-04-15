Эксперты раскрыли секрет правильной ходьбы для похудения

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Они рекомендуют ходить быстрым темпом, активно двигать руками, пользоваться лестницей вместо лифта, брать утяжелители в руку и тратить на прогулку минимум 10 минут в день.

Многие знают, что ходьба это эффективный способ сбросить вес, поддерживать организм в тонусе и тем самым быть здоровее. Однако, есть определённые тонкости, с помощью которых можно ускорить процесс сброса лишнего веса, не тратя много времени. Недавно эксперты из Великобритании раскрыли секрет правильной ходьбы для похудения.

Во-первых, они считают, что достаточно ходить 10 минут в день быстрым шагом, чтоб в неделю общее время тренировок составляло 150 минут. Быстрый темп поможет сжечь больше калорий. Во-вторых, нужно активно двигать руками. Это тоже помогает сжигать дополнительные калории.

Для прогулок лучше выбирать холмистую местность. Чем больше скачков сердечного ритма, тем больше калорий вы сжигаете. Также полезно подниматься по лестнице. Это тонизирует мышц икр и заставляет работать ягодицы.

К пешим тренировкам специалисты рекомендуют добавить дополнительный вес. Можно нести тяжёлую сумку или взять с собой на прогулку гантели.

Эти простые секреты помогут более эффективно заниматься пешими прогулками, сбросить лишний вес и чувствовать себя лучше.