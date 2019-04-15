Дольше 5 минут опасно: Врачи рассказали, чем угрожают здоровью горячие ванны

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Злоупотребления горячими ваннами угрожают здоровью, считают медики. Они могут способствовать быстрому старению кожи, а также повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Московский врач Василий Фролов заявил, что удобство использования и доступность ванны и душа сделали их неотъемлемыми спутниками распорядка дня любого человека. Однако он рассказал, чем могут грозить такие ежедневные процедуры.

По словам эксперта, крайне нежелательно находиться в горячей ванне, температура воды в которой достигает 40 градусов, дольше 5 минут. Это может быть очень опасно для здоровья. Если человек хочет расслабиться, то, по словам медика, оптимальная температура для нахождения в воде около 15 минут составляет 35 градусов. Тем не менее, горячие ванны – отличное средство против депрессии и стресса, а также хорошая профилактика диабету.

Посещение бани хорошо сказывается на здоровье. Однако чаще одного раза в неделю подвергать организм такой нагрузке не стоит. Такой же частоты необходимо придерживаться, если речь заходит о контрастном душе.

Врачи также рассказали, что частое мытьё головы может вызвать проблемы с кожей головы. При нормальной жирности волосы следует мыть дважды в неделю. Не стоит злоупотреблять и мочалкой. Её лучше время от времени заменять простым гелем для душа. Любителям различных скрабов для тела тоже следует быть аккуратнее и не использовать их чаще одного раза в неделю.