Скажи целлюлиту нет: Сода поможет избавиться от лишнего веса

Вчера, 23:00

Это вещество хорошо подходит не только для кулинарии, медицины, но и как эффективное средство борьбы с жиром.

Избыточная масса тела в наши дни – это большая проблема мужчин и женщин. Неправильный рацион, низкая активность, постоянные стрессы плохо сказываются на фигуре и здоровье людей. Диетологи же нашли способ решить эту проблему с позиции «скажи целлюлиту нет». Образование жировых отложений в подкожной клетчатке чаще происходит у женщин. Эксперты уверяют, что дамам избавиться от лишнего веса поможет пищевая сода. Это вещество можно добавлять в ванные и даже использовать в качестве еды. При приёме внутрь сода заставит человека похудеть, поскольку является натриевой кислой солью, которая уменьшает жировые отложения.

Для избавления от целлюлита нужно делать массажи с этим белым порошком. Есть соду желательно с лимоном, мёдом и имбирем. Для похудения следует в ванну добавлять масло апельсина, витамин E, экстракт миндаля, лимонную кислоту и гидрокарбонат натрия. Эти нехитрые рецепты помогут избавиться от лишнего веса и сделают человека красивее и здоровее.

Однако существует и альтернативная точка зрения. Согласно ей, соду нежелательно принимать внутрь, поскольку она плохо сказывается на процессе переваривания пищи, так как меняет кислотную среду желудка на щелочную. В итоге можно получить заболевание кишечника. Горячие ванные с добавлением соды тоже окажут помощь не всем. Они противопоказаны диабетикам и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Конечно виной тому не сода, а горячая вода, поднимающая артериальное давление, но всё равно нужно учитывать опасность.