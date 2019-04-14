Почувствуй себя бодрым: Эксперты назвали главные правила крепкого сна

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Придерживаясь несложных рекомендаций человек значительно улучшит качество жизни, станет здоровее и в качестве бонуса получит хорошее настроение.

В наше время скорость жизни постоянно увеличивается, в связи с этим люди испытывают стресс и на выходе не могут полноценно отдыхать ночью. Для решения этой проблемы российские психологи разработали специальную программу «Почувствуй себя бодрым». В рамках проекта эксперты назвали главные правила крепкого сна и его основных врагов. Учёные не могли пройти мимо факта, что сейчас физическая активность людей из-за развития технологий существенно снизилась по сравнению с прошлым. Поэтому первым советом психологи назвали регулярные занятия спортом. Физическая усталость заставит организм отдыхать, и никакая бессонница для него не станет преградой.

Вторая рекомендация – отказаться за пару часов до ночного отдыха от чтения интересной литературы, просмотра фильмов или интернета. Если человек чем-либо занимается с увлечением его нервная система чрезмерно возбуждается и когда приходит время для сна он не может успокоиться.

Третье правило крепкого сна – это планирование, как это ни звучит странно. Необходимо заранее обдумывать все свои действия. В этом случае не придется лежать в кровати и вспоминать собственные ошибки.

Четвертый совет – правильно подобранный рацион. На ночь не следует употреблять тяжелую пищу: мясо, бобы, чечевицу, горох, кофе, молочные продукты. Если не прислушаться к этой рекомендации, то организм будет перерабатывать еду ночью вместо того, чтобы отдыхать.

Пятое правило – отказ от табачных изделий и алкоголя. Никотин и спиртное изменяют метаболизм в худшую сторону, а это в итоге плохо сказывается на качестве сна. Седьмое – обеспечить тихое место для отдыха. Нередко посторонний шум мешает отойти сознанию в царство Морфея, следовательно, требуется заранее побеспокоиться, дабы ничто не препятствовало качественному сну.

Одно их главных правил – это соблюдение распорядка дня. Только для начала его нужно составить. При его наличии человек чувствует себя спокойнее и в конце дня без проблем отключится. Конечно в жизни могут произойти события, из-за которых придётся отказаться от плана, но всё равно он остаётся очень важным для обеспечения крепкого сна.