Учёные призвали матерей отказаться от антибиотиков во время беременности – это приводит к ожирению новорожденных

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Говорят, что пухлые дети выглядят мило. Однако в большинстве случаев родители даже не задумываются о том, что их ребенок страдает детским ожирением.

Новое исследование, проведенное в области микробиологии и инфекционных заболеваний в Амстердаме, показало, что ранняя популяция кишечных бактерий у новорожденных может предсказать риск развития лишнего веса у ребенка в будущем. Все дело в используемых матерями антибиотиков во время беременности, которые оказывают негативное воздействие на бактерии внутри кишечника.

Доктор Катя Корпела из Медицинского исследовательского центра Оулу, расположенного в Университете Оулу в Финляндии сумела определить связь между ранним кишечным микробиомом и последующим ростом нездорового веса у детей, в особенности до 3-х лет.

Вследствие этого учёные призвали матерей отказаться от антибиотиков во время беременности, поскольку это приводит к ожирению новорожденных. Данное открытие может стать новой ступенью в развитии метаболического программирования. В особенности это касается процесса ранней адаптации к пищевым стрессам или стимулам, которые постоянно меняют физиологию и метаболизм ребенка.

Учёные взяли анализы у 212 новорожденных. Они собрали материал из первого стула младенцев, который включал в себя принятые из матки матери вещества. Следующий образец стула они взяли через год. Дети находились под регулярным наблюдение, в процессе которого им измеряли вес, длину и рост. Те дети, в фекалиях которых учёные нашли остатки антибиотиков, отличились избыточным весом уже на первом году жизни, что может повлечь в будущем проблемы с сердцем. Специалисты порекомендовали матерям заниматься сбалансированным спортом во время беременности, что благотворно скажется на здоровье малыша.