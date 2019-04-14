Клин клином: В Японии простуду лечат мороженным и жгучим перцем

Сегодня, 12:12

Русская народная мудрость позволяет целой японской нации жить до 100 лет и не болеть.

Методы лечения самых распространенных заболеваний в каждой стране свои, за исключением, как выяснилось, Японии и России. Россияне, как известно, еще с давних времен считали, что клин клином вышибают, поэтому простуду и ангину даже зимой лечили ледяными напитками и мороженым, а температуру сбивали крепким алкоголем с перцем и вместо того, чтобы охлаждать тело, закутывали больного по самые уши.

В Японии делают то же самое. От боли в горле в разгар зимних морозов простуду лечат мороженным, а летом спасаются от боли в горле блюдами с жгучим перцем. Они уверены, что ледяные напитки замораживают боль, а мороженое еще и сделано из молока, которое очень питательно и само по себе обладает целебными свойствами. При сильном жаре карри и прочая жгучая еда повышает температуру тела и иммунитет сам способен справиться с воспалительными процессами. Еще незаменимыми противопростудными средствами у обеих наций считаются цитрусовые. Россияне кладут лимон в горячее питье, а японцы едят холодные мандарины и апельсины. И те и другие в результате получают ударную дозу витамина С и выздоравливают быстрее.

Исследователи считают, что одинаковые традиции у разных культур сформировались под влиянием сходных климатических условий. В Японии, как и на большей части территории России зимы морозные с низким уровнем влажности, поэтому традиционное лечение не слишком отличается. Конечно, это не значит, что надо заниматься самолечением и игнорировать назначение врача. Важно лишь помнить, что полезные привычки наших предков позволяют японцам доживать до преклонных лет.