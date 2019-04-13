«Стану мужиком?»: Диетолог назвала опасные последствия популярной кетогенной диеты

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Недостаток углеводов в организме женщины приведёт к поиску и стрессу, от этого пострадает щитовидная железа, навсегда нарушится баланс гормонов.

Желание нравится себе и окружающим очень часто заставляет женщин идти на радикальные меры. Некоторые с опаской ложатся под нож хирурга, кто решается кардинально заняться спортом, но находятся женщины способные ежедневно ущемлять себя в еде. Известная в мире кетогенная диета (кетодиета) (англ. Ketogenic diet) - низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. Изначально применялась при лечении эпилепсии у детей. На сегодня её эффективность систематически подтверждают и разоблачают вред. Диетолог назвала опасные последствия популярной кетогенной диеты для женщин.

«Я наблюдаю постоянную тенденцию женщин использовать кетогенную диету, и большинство из них не худеют», - анализирует опыт диетолог.

Она говорит, что видела много пациенток, которые в конечном итоге набирают лишний вес, теряют мускулатуру и развивают признаки усталости надпочечников в то время, когда они придерживаются плана диеты. Это происходит из-за того, что женщины и мужчины по-разному воспринимают кето.

Исследование, опубликованное в журнале «Диабет», также указывает на разницу. Когда исследователи посмотрели на то, как кетогенная диета влияет на самцов и самок мышей, они обнаружили, что, хотя самцы мышей в исследовании теряли вес, самки мышей в итоге набирали вес. У них также развилась нарушенная непереносимость глюкозы, признак преддиабета. Конечно, мыши сильно отличаются от людей, поэтому эти результаты не означают, что кетогенная диета повлияет на уровень сахара в крови и вес всех женщин. Но, диетолог назвала опасные последствия популярной кетогенной диеты.

Речь пойдёт об углеводах, которые противопоказаны к приёму во время этой диеты. Мало того, что они содержат важные витамины и питательные вещества, такие как клетчатка, но женскому организму, в частности, необходимо хорошее количество углеводов, а также жиров и белков, чтобы поддерживать здоровый уровень гормонов, говорит эксперт.

«Когда мы женщины не получаем этих сложных углеводов, у нас наблюдается сдвиг в уровне серотонина, сдвиг в прогестероне и сдвиг в метаболизме инсулина. Все это, в свою очередь, влияет на наше здоровье и может повысить уровень инсулина и заставить нас набирать вес», - добавляет доктор медицинских наук.

В итоге, стресс из-за недостачи углеводов приводит к увеличению уровня кортизолу, то есть стрессу. Когда уровни кортизола высоки в течение длительных периодов времени, организм компенсирует это, вырабатывая больше тестостерона и эстрогена и меньше прогестерона. Первый гормон мужской и следовательно женщин волнует вопрос: «Стану мужиком после диеты?».

Ответ прост – возможно, да. Именно эта опасность и является ключевой, говорит диетолог. Таким образом, гормональные изменения из-за кетогенной диеты могут повлиять не только на вес, но и на состояние женщины.