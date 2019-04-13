Ананас поможет похудеть? Диетолог раскрыла правду об экзотическом фрукте

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Многие считают, что ананас помогает сжигать жиры. Однако, хоть он и незаменим в борьбе с лишним весом, эксперт уверена, что его эффективность совсем в другом. Кроме того, некоторым этот фрукт вообще противопоказан.

Специалист по здоровому питанию и фитнес-тренер раскрыла всю правду об экзотическом фрукте. По её словам, ананас действительно поможет похудеть, однако, не стоит переоценивать его свойства. Он богат витаминами, а также обладает довольно низкой калорийностью и повышенным содержанием кислот. Однако, по её словам, это вовсе не способствует именно сжиганию жира.

Диетолог уверена, что все вещества, которыми обладает ананас, являются натуральными ферментами и способствуют расщеплению белка, улучшая и ускоряя процесс пищеварения. Его действие сравнимо с влиянием естественных веществ, которые обычно есть у человека. Таким образом, ананас помогает привести в норму пищеварительную систему, однако, не стоит относиться к нему с фанатизмом и полагать, что он способен творить чудеса. Устраивать ананасовую диету не стоит. Только правильное и сбалансированное питание и ежедневные тренировки могут помочь достичь желаемых результатов.

Ананас действительно может помочь в предотвращении и профилактики таких заболеваний, как сахарный диабет, инсульт, ишемия и онкологические заболевания. Кроме того, он и впрямь оказывает положительное воздействие на организм в период борьбы с лишним весом.

Тем не менее, эксперты утверждают, хоть ананас и полезен, он подходит не всем. По их словам, крайне необходимо учитывать противопоказания. Так, экзотический фрукт нежелателен для употребления детям до 6 лет. Кроме того, он противопоказан людям, страдающим гастритом. Очень внимательно стоит отнестись к фрукту тем, у кого проблемы с зубной эмалью.