Болезни почек приводят к слабоумию – Врачи назвали несколько простых способов для сохранения здоровья почек

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В отличие от стандартного старческого слабоумия, когнитивные нарушения проявляются уже на первых стадиях развития хронической почечной болезни.

Недавно проведенное исследование удивило медиков. Они выяснили, что во время снижения скорости клубочковой фильтрации почек, функция мозга нарушается, порождая тем самым когнитивные расстройства. То есть хронические болезни почек приводят к слабоумию. Ранее врачи заблуждались, предполагая, что дисфункция головного мозга происходит лишь на поздних стадиях болезней почек. В список когнитивных расстройств вошли уремическая энцефалопатия и диализная деменция.

Стоит отметить, что трансплантация почек способна замедлить развитие слабоумия, однако из-за нехватки донорских органов и ряда других причин, такой метод поможет далеко не всем.

Как известно, болезни почек могут порождать не только сам орган, но и весь организм, в том числе и мозг. Для того, чтобы один недуг не спровоцировал другой, важна профилактика. Проведя анализ, врачи назвали несколько простых способов для сохранения здоровья органа. В первую очередь необходимо соблюдать индивидуальный для каждого человека режим питья. Избегать употребление более 3 грамм соли в день и алкоголя. Наладить режим питания, в особенности стул. Застой каловых масс крайне вреден для почек. Также стоит избегать переохлаждений.