Вынуждают с детства: Психологи рассказали, как женщинам бороться с чувством вины перед мужчиной

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Зачастую женщины не замечают, как простой отказ от секса по причине усталости партнера, со временем перерастает в абьюзивные отношения и чувство вины со стороны женщины.

Недавно психологи выяснили причины женской вины перед мужчиной и рассказали им, как бороться с этим чувством. В пример они привели историю одной женщины, которая обратилась к ним за помощью. Еще с детства пациентка винила себя в прямом смысле слова за все, будь то плохой настрой родителей, сломанный магнитофон или же двойка по учебе. Она долго боролась с этим чувством и думала, что справилась, однако вступив в отношения с молодым человеком, все вновь повторилось. В первую очередь стоит отметить, что обратившаяся крайне нежно и ласково отзывалась о своем возлюбленном и это, не смотря на постоянные претензии с его стороны. Например, мужчина вначале платит за вечер, а после жалуется на то, что он много потратил. Или же он выступает в роли инициатора инициатора секса, но после винит женщину за то, что ему завтра рано вставать и он не выспался.

По словам психологом, именно семейные проблемы, идущие с детства, вынуждают женщин чувствовать вину перед мужчиной и потакать всем его прихотям. Эксперты рекомендуют усвоить простое правило: «Любой партнер – это взрослый человек, осознающий свой выбор и готовый принимать ответственные решения. Следовательно, человек должен понимать, когда его партнер говорит о потраченном времени, энергии или финансах в ключе реальных человеческих ресурсов, а не ради прихоти». Также стоит отметить и искренний посыл многих людей, в котором нет ничего дурного и который тем более не должен вызывать чувство вины за угощение, проведенный вечер или же подарки.

Не исключено, что чувство вины может быть скрытой завистью. В таком случае крайне важны разговоры, они помогают прояснить ситуацию и избавиться от недосказанности.