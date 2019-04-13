Необратимые последствия: Врачи рассказали о болезнях, которые не дают высыпаться

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Повышенная нервозность, разрушение зубной эмали и даже внезапная смерть настигают пациентов с постоянной сонливостью после отдыха. В зоне риска находятся миллионы людей, лишь единицы из которых решаются раз и навсегда избавиться от проблемы.

Наверняка, многие сталкивались с усталостью, которая по необъяснимой причине возникает даже после полноценного сна. Игнорирование таких отклонений может иметь необратимые последствия, так как врачи недавно рассказали о серьёзных болезнях, которые не дают людям высыпаться. Как выяснилось, одной из причин усталости после сна протяжённостью в семь и более часов может быть синдром беспокойных ног, когда человек делает непроизвольные движения своими конечностями. Зачастую пациенты с таким диагнозом просыпаются с болью и странными ощущениями в конечностях, а в 15% случаев это приводит к развитию бессонницы. Также множество людей по всему миру страдает от сомнамбулизма, выражающегося в неосознанных действиях, называемых многими лунатизмом. В таком состоянии человек просто физически не может восстановить своим силы за ночь, постоянно вставая из кровати, переставляя вещи и совершая прочие бездумные поступки. В таких случаях поход к врачу попросту необходим, ведь человек в бессознательном состоянии может сильно навредить своему здоровью, или даже умереть, выпав из окна или став на пути у автомобиля.

Хроническую усталость после полноценного сна вызывает и синдром обструктивного апноэ сна, при тяжёлых формах которого дыхательные пути пациента перекрываются до 500 раз за ночь. Храп является причиной серьёзных физических отклонений и повреждений головного мозга от регулярной нехватки кислорода. Кроме того, немало пациентов страдают от бруксизма, выражающегося в скрипе зубами во сне из-за чрезмерной активности жевательных мышц. Если человек с такой болезнью живёт один, он может даже не догадываться о причинах нехватки сил, повышенной чувствительности зубов и возникновения мигрени. Игнорирование всех вышеперечисленных симптомов является крайне неразумным, ведь человек, который не в состоянии восстанавливать свои силы во сне, рискует столкнуться с проблемами сердечно-сосудистой системы, ухудшением зрения, ожирением, гормональными нарушениями и прочими отклонениями в работе своего организма.