Пьёшь винишко и ешь шоколад: Диетолог раскрыл секрет успеха Калифорнийской диеты

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Худеющим по заокеанскому методу предлагают запастись слабоалкогольными напитками и сладостями.

В наше время актуальна тема ожирения, поскольку во всём мире количество людей с лишним весом ежегодно увеличивается. Это связано с малоподвижным образом жизни, калорийным питанием и постоянными стрессами. Поэтому всё чаще появляются различные методики похудения. Одной из самых эффективных диет считается Калифорнийская. Диетолог раскрыл секрет успеха такой диеты. Она очень похожа на Средиземноморскую, но подразумевает больший контроль за размерами порций. Людям на Калифорнийской диете нужно запастись оливковым маслом, овощами, нежирной белковой пищей, вином и шоколадом. Основной данного метода является уменьшение порций.

Этот способ похудения ещё называют диетой «наслаждения», поскольку она позволяет относительно легко избавиться от лишних килограммов. В рамках калифорнийского метода пьёшь винишко, ешь шоколад и становишься стройнее прямо на глазах. Эффект виден уже через десять дней диеты.

На первом этапе предлагается похудеть, отучив организм от сахара, мучных изделий и обработанных продуктов. Утром желательно съедать немного каши с молоком, днем следует налегать на белковую пищу и овощи, а вечером – на фрукты и пшеницу. Употребление вина и шоколада допускается только на второй стадии диеты. Главной целью этого этапа считается удержание снизившегося веса. На третьей стадии разрешается разнообразить рацион десертами и закусками, но их количество нужно жестко ограничивать.

Во время Калифорнийской диеты обязательно необходимо есть помидоры, сладкий перец, брокколи, шпинат, чернику, цитрусовые, виноград, клубнику, миндаль, фасоль, зерновые и оливковое масло. Перечисленные продукты наполняют организм нужными питательными веществами и человек не испытывает упадка сил.

Несмотря на массу положительных отзывов о Калифорнийской диете, есть специалисты, которые отзываются о ней негативно. Например, врач Софи Бертран говорит, что подобные способы оказывают лишь временный эффект, впоследствии вес возвращается, причем человек набирает еще больше килограммов, чем потерял. Для достижения постоянного результата людям необходимо изменить привычки и отношение к пище. Только в этом случае можно ожидать долговременного успеха.