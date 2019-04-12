Растительная диета помогает поддерживать здоровый вес — Учёные

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Доказано, что вегетарианцы, и люди в чьём рационе преобладают овощи и фрукты, имеют более низкий ИМТ. Данное исследование опубликовали в журнале Frontiers in Nutrition.

Учёные не раз пытались доказать пользу растительного питания, однако медики уверяют, что без употребления мяса и рыбы, человек погибнет.

Очередное исследование учёных показывает, что люди, которые питаются исключительно растительной пищей, имеют более низкий ИМТ. Чем меньше индекс массы тела, тем меньше вероятность ожирения. Это исследование было описано в журнале Frontiers in Nutrition.

Учёные взяли несколько групп людей: веганов, которые не едят мясо, рыбу, молочные продукты и яйца; лакто-ово вегетарианцев, которые не едят мясо и рыбу; песко-вегетарианцев, которые едят рыбу и людей, регулярно употребляющих мясо, рыбу и молочные продукты.

Результаты показали, что вегетарианцы имели самый низкий ИМТ. Подобное исследование проводили американцы, в нём участвовало около 3,5 тысячи людей, а их результаты были опубликованы в феврале этого года. В очередной раз учёные приходят к мнению, что растительная диета помогает поддерживать здоровый вес.

Возможно в скором времени медики придут к выводу, что растительное питание это лучший способ лечения ожирения.