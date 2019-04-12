Болезнь Паркинсона можно облегчить, практикуя йогу с медитацией Mindfulness

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При лёгкой и средней степени тяжести заболевания Паркинсона учёные рекомендуют чаще медитировать.

Гонконгские учёные нашли действенный способ облегчить течение болезни Паркинсона. Исследования показали, что пациентам с данным синдромом помогают занятия йогой, совмещенные с медитацией «Mindfulness». Весь этот комплекс называют ещё йогой «Внимательности». Учёные определили, что люди с синдромом Паркинсона меньше поддавались стрессовым ситуациям, если регулярно придерживались советов по медитации. В некоторых медицинских учреждениях Гонконга врачи уже взяли данную практику на вооружение. Болезнь Паркинсона хоть и нельзя вылечить, но можно облегчить её течение, свести синдром к минимуму.

Медитацией «Mindfulness» интересуются многие любители йоги по всему миру. Свою популярность данный метод получил только несколько лет назад. Для того чтобы заниматься «Mindfulness» не обязательно быть буддистом. Человеку всего лишь нужно выделить свободное время. Лучше всего медитировать либо рано утром, либо перед сном, когда вас никто не сможет отвлечь. Нужна полная тишина. Далее следует сесть либо лечь, закрыть глаза и сосредоточиться на собственном дыхании. Слушая вдох и выдох, ваши мысли постепенно исчезнут. Вначале достаточно пяти минут. Со временем, практикующие «Mindfulness» люди, концентрируются на упражнение всего за несколько секунд. Такой метод помогает разгрузить мозг, что при заболевании Паркинсона имеет огромное значение.