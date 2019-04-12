Поэзия исцеляет: Врачи рассказали, как прочтение и написание стихов влияет на человека

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Написание и прочтение стихов – это не только приятное и развивающее ум занятие, но и способ самопознания себя, как личности.

Накануне, врачи пришли к выводу, что поэзия является спонтанным предопределением чувств, которое берет свое начало от эмоций, испытуемых человеком в спокойствии. Они рассказали, как два данных занятия влияют на человека. Исследование показало, что стихотворение имеет отчетливый ритм, что придает каждому слову значение. Чем оно лучше и понятнее, тем больше сподвигает человека на размышления, стимулируя тем самым мозговую активность.

Кроме того, поэзия исцеляет. Это происходит за счет взаимодействия человека с другими личностями через написанное. В процессе прочтения или написания стихотворений, у человека расширяется кругозор, он становится частью общей картины. В большинстве случаев, данный род деятельности становится своего рода трамплинов для роста, причем не важно, писатель человек или терапевт. Люди исцеляются от самых различных недугов, трансформируясь и изменяя свое сознание. Поэзия предлагает собой понимание, как человеческой психики, так и человеческого поведения.

Написание стихов – это время, в ходе которого человек расслабляется и позволяет себе свободу самовыражения, которую до этого мог тщательно скрывать, побуждая этим негативное воздействие на организм.

Многие эксперты приравнивают поэзию к медитации, так как она приводит к самореализации и придает чувство внимательности.