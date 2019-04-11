Забудьте о сигаретах! Врачи назвали новую опасность для подростков

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Действие электронных сигарет на детей не изучено в достаточной мере, что и делает эту привычку потенциально смертельной, говорят медики.

С появлением иностранных слов и сленга некоторые понятия стали непонятны для людей. Например, устоявшиеся термины процесса использования электронных сигарет называют парение или вейпинг. Именно этот процесс очень часто заменяет желающим бросить курить привычку, что-то «парить». Но не только взрослые, но и подростки пользуются этой системой. Врачи назвали новую опасность для подростков из-за появления вейпинга.

«Забудьте о сигаретах, они вредны. А вот что сказать о вейпинге? Мы знаем о сигаретах, но не об этом», - говорит подростковый врач.

Оказывается, что сигареты в среднем «убивают» половину своих постоянных потребителей, но статистики по вейпингу нет. Отсутствие данных о вреде для здоровья электронных сигарет для подростков позволяет забывать о пагубном влиянии на будущее нации.

«Дети принимают рискованное поведение, не задумываясь о последствиях», - сказал эксперт. «Это зависит от людей вокруг, но родители, врачи и власть должны вместе работать, чтобы всем раскатать о вреде вейпинга».

Некоторые родители пускают на самотёк процесс воспитания и обучения своих детей, этого не стоит делать. Дети всегда нуждаются в подсказке и в совете от опытного человека, но зачастую родители приказным тоном пытаются помочь. Этот метод вообще не рекомендуется к применению, говорят психологи. Таким образом, врачи назвали новую опасность для подростков, о которой пока мало достоверной информации. Детальное изучение влияния вейпинга на детей с помощью эксперимента пока не планируют делать. Учитывая риски, учёные не могут решиться на исследования. Есть шанс, что будет проведено изучение влияние вейпа на грызунах, говорят медики.