Назван ТОП «неубиваемых» продуктов, которые спасут человечество от вымирания

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Самый страшный Апокалипсис – ничто в сравнении с последующим голодом. Выжить в незнакомых экстремальных условиях поможет простая и любимая россиянам еда.

Учёные из Канады обнаружили в одном из болот Британской Колумбии древние сельскохозяйственные угодья, которым почти 4 тысяч лет. Поразил тот факт, что на «огороде» сохранились тысячи клубней родственника картофеля. Это заставило ученых задуматься о возможной глобальной природной катастрофе и составить ТОП «неубиваемых» продуктов, которые спасут человечество от вымирания после разгула стихий.

Первым продуктом для выживания назван мед. Несколько лет назад египтологи нашли сосуды с этим лакомством, которое нисколько не испортилось за 3 тысячи лет. Он не имеет воды и не съедобен для бактерий. Кроме того, мед – прекрасный антисептик, потому что насыщен перекисью водорода. Единственный минус – мед кристаллизуется. Если это критично - погрейте его, и он снова станет жидким.

Далее идет уксус. Даже если он изменит цвет и на дне образуется осадок, он все равно годен к употреблению благодаря бактериям ацетобактер. Не нравится осадок – используйте обычный белый уксус.

Третий продукт для выживания - консервированные бобы. Благодаря особому способу обработки их можно хранить вечно. Обратить внимание следует на качество продукта и герметичность банки, а также не допускать попадания влаги на упаковку и появления ржавчины. Еще один плюс гороха, фасоли, чечевицы и других бобовых в высоком содержании белка, что очень важно для регенерации клеток.

Очень пригодится спасшимся счастливчикам соевый соус. Сто лет он вряд ли будет хранится, а лет пять запросто. В нем содержится рекордное количество соли и особый продукт брожения аспергилл, который работает как пробиотик, который поддерживает рост в организме полезных бактерий.

Еще одним незаменимым продуктом эксперты считают белый рис. Без доступа воздуха он может храниться десятилетиями. Готовить его легко, к тому же у вас уже есть соевый соус. Если влага все-таки попала и рис начал портиться – не страшно – есть большая вероятность, что в нем появятся червячки, а это уже настоящее мясо.

И самое приятное – черный шоколад без добавления молока. Он хранится не менее 24 месяцев и является прекрасным источником энергии и, что немаловажно в суровых условия, удовольствия. Правильное хранение шоколаду обеспечить скорее всего не получится. Поэтому на поверхности появится белый налет. Это жир и в нем нет ничего страшного.

И последнее – не йодированная соль и сахар.