Одноглазый уродец: Странное существо снял на камеру сибиряк

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Похожая на циклопа мохнатая сущность попала на видео простого лесника в Сибири.

Странный видео-материал попал в Сеть, сразу набрав множество просмотров и комментариев от ошеломлённых зрителей YouTube. Простой русский мужик из Сибири прогуливался по лесу, как неожиданно для себя заметил в лесной пещере странную мохнатую сущность. Всё бы ничего, но у существа был ярко выраженный один-единственный глаз. Это подтверждает тот факт, что циклопы являются далеко не сказочными существами из мифологии античных греков.

Характерной чертой циклопов является тот факт, что данный циклоп, как и его мифологический прообраз, ведёт очевидно затворническую жизнь в пещере. Эти исполинские одноглазые люди изображались в течение веков, начиная с античной Греции и заканчивая эпохой Возрождения. Древние циклопы обладали огромными габаритами, так как были детьми бога морей Посейдона. Ввиду этого для проживания им подходили только самые большие природные прибрежные пещеры, которые образовывались в результате постоянного вымывания водой.

Но каким же образом потомок некогда великих исполинов превратился в мелкого и мохнатого одноглазого уродца, прячущегося в невзрачной пещерке Сибири? Вероятнее всего, дело в том, что циклопы, как и другие древние люди, проигравшие нашим предкам кроманьонцам в войне за территорию, попросту деградировал, худо-бедно приспособившись к образу жизни изгоя-отщепенца.