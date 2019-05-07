Параллельные миры, пришельцы, Ад? Люди по всему миру начали видеть «знаки смерти» в небе

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Десятки свидетелей с разных уголков планеты публикуют доказательства потусторонних явлений. Пока ни один учёный не в состоянии объяснить, почему облака начали принимать форму черепов.

Существование сверхъестественных сил, обитающих бок о бок с живыми существами, оспаривать довольно сложно, ведь сотни очевидцев уже не раз рассказывали о встречах с призраками и прочими обитателями загробного мира. К тому же, многие медиумы заявляют, что ничто сущее не может жить в осязаемом мире без привязки к духовным источникам, из-за чего у людей иногда возникают подобия видений, часто связываемых с интуицией и снами наяву. Недавно эксперты в области эзотерики забили тревогу, так как люди по всему миру начали видеть «знаки смерти» в небе, выражающиеся в черепах различной формы. В соцсетях стали появляться снимки и видеоролики с изображением различных участках неба, на которых облака принимали явную форму человеческих голов, лишённых кожи и прочей плоти. Некоторым очевидцам увиденное и вовсе напомнило инопланетных гуманоидов.

Пока ни один эксперт, включая учёных, не может сказать с уверенностью, виноваты в появлении «небесных» черепов параллельные миры, пришельцы, или же Ад посылает свои сигналы миру, которому грозит смертельная опасность. Вполне логично, что появились и критики, заявившие, что человеческий мозг постоянно ищет привычные сознанию вещи, из-за чего облака порой принимают форму животных, людей и даже предметов. Однако, подобные размышления отходят на второй план при виде некоторых снимков, в которых черепа имеют слишком симметричную форму для обычного совпадения.

Зачастую образ черепа, возникающий во сне, означает приближение каких-то событий, негативно влияющих на жизнь спавшего человека, объяснили медиумы. К сожалению, ни один из существующих специалистов не может ответить на вопрос, чего следует ожидать после столь масштабного появления черепов в реальной жизни.