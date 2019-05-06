Солнце исчезнет, и мир погрузится во тьму: Страшное библейское пророчество начало повторяться

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Произошедшие за последние полгода полностью повторяют историю о десяти египетских казнях, описанную в Библии. Земле осталось пережить два самых страшных наказания.

Весь мир облетели кадры страшного нашествия саранчи, прокатившегося по Саудовской Аравии. Учёные бьют тревогу, ведь такой огромный рой, насчитывающий примерно 80 миллионов взрослых насекомых, побил рекорды последних лет. Эксперты считают, что спасти урожай после такого кошмара будет практически невозможно. Конспирологи сопоставили нашествие саранчи в Саудовской Аравии с другими странными событиями в мире, и получили повторение истории о египетских казнях.

Несколько дней назад в российском Ставрополе река поменяла привычный цвет на «кровавый». В социальных сетях местные жители начали бить тревогу. Именно с «кровавой реки» началось страшное библейское пророчество, описанное в книге Исход. Поклонники тайных наук начали сопоставлять десять египетских казней, и пришли в ужас – всё начало повторяться. В конце прошлого года на один штат США обрушился настоящий дождь из лягушек. Несколько дней назад страшная новость пришла из Монголии. Молодая пара скончалась от бубонной чумы, болезни, считавшейся исчезнувшей. Мор скота периодически происходит в разных уголках планеты. Всё это, включая полчища саранчи в Саудовской Аравии, с точностью повторяет десять египетских казней, которые Бог наслал на Египет за отказ отпустить израильский народ.



Конспирологи говорят, что восемь первых казней уже прокатились по миру, и теперь человечеству придётся испытать на себе самое страшное. В Библии говорится, что девятым наказанием стала сплошная тьма, а десятая казнь унесла жизни всех египетских первенцев. Конспирологическое мнение гласит о том, что Солнце исчезнет, а мир погрузится во тьму. Уфологи не видят в этом чего-то нереального, ведь Солнце действительно угасает. Но даже если тьму получится пережить первое время, то смерть первенцев можно трактовать, как сокращение популяции и постепенное исчезновение человечества. В Библии весь кошмар закончился, когда фараон отпустил Моисея и израильтян. Что нужно сделать сегодня, чтобы избежать ужасного сценария? Ответ на этот вопрос человечество пока дать ответ не способно.