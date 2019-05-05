Второй предвестник Апокалипсиса: Предсказание нумеролога о конце света подтвердил пожар в Шереметьево

Сегодня, 21:30

Проклятие числа да Винчи сбывается. Конец света начался с пожара в Нотр-Дам-де-Пари в день рождения великого ученого и происходит каждое число, которое в сумме дает 4. Сегодня именно такой день.

Страшное знамение увидели ученые, когда в Нотр-Дам-де-Пари произошел пожар. Это священное для многих место было одним из главных символов Европы и католицизма. Еще больший повод для опасений дали нумерологии, которые отметили зловещее совпадение. Собор утонул в огне день рождения да Винчи, каждая из дат дает в сумме 4, мастер прожил 67 лет (в сумме 4) и дата окончания строительства собора составляет тоже 4, причем произошло это за 4 дня до Розовой Луны и Страстной пятницы.

Можно не верить в проклятие чисел, однако многие конспирологи считают иначе. Сегодня, во всяком случае, предсказание нумеролога о конце света подтвердил пожар в Шереметьево. Ничего не предвещало трагедии, как вдруг борт Сухой Суперджет RA-89098 запросил экстренную посадку и начал разворот, попытался сесть. Попытка оказалась неудачной. Самолет пошел на второй круг и совершил жесткую посадку. По предварительным данным, в самолет ударила молния.

Дата, как не сложно заметить, в сумме равна 4. Самолет вылетел в 17:50, снова 4. Трагедия унесла жизни 13 человек. Дальше можно не считать. Если это не второй предвестник Апокалипсиса, тогда каким он должен быть, чтобы в него поверили скептики?

Цифра 4 по китайским поверьям не может нести ничего хорошего. Оно созвучно со словом смерть. В Китае нет домов, этажей, улиц с №4. Посчитать человека четвертым – обречь его на смерть. В Библии также сказано о 4 всадниках Апокалипсиса, второй из которых несется на огненном коне. Совокупность всех знаков указывает на неизбежную трагедию, считают нумерологии. Когда она произойдет, никто не может сказать, однако сомнений в том, что эта дата даст в сумме 4 уже мало кто сомневается.