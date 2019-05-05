ТОП-3 случая путешествий во времени: Какие пророчества сбудутся уже скоро?

Сегодня, 18:55

Гости из будущего рассказали о том, что к 2028 году земляне покорят Марс.

Эксперты назвали ТОП-3 случая путешествий во времени, когда людям удавалось заглянуть в будущее и рассказать о том, какие там есть достижения. Первый случай был замечен в 1920 году: немецкий учитель Пауль Динах попал в 3906 год. Согласно утверждениям экспертов, его душа попала в тело человека, пережившего клиническую смерть.

Учёные рассказали Паулю большую часть истории с 21 по 40 век: новая банковская система, появление электронных денег и выявление нового вида ДНК. Сразу после пробуждения из комы он выписал всё, что ему удалось запомнить — записи попали в руки к любимому ученику Динаха, который опубликовал их под названием «Долина роз».

Исследователи полагают, что к 2050 году будет открыт новый вид энергии — пространственная. В связи с этим будут прекращены добычи природных ископаемых.

Затем стоит вспомнить случай, который произошёл в 2003 году. Он произошёл с человеком по имени Боб Уайт, массово рассылавшим письма. Юноша расписывал необычную теорию перемещения во времени и ту пользу, которую получит человечества от действия машины.

В 2018 году в Интернете появилось видео, автором которого был неизвестный молодой человек, утверждавший, что он является путешественником во времени. Он рассказал о том, что прибыл из 2030 года, а его предсказания относятся к ближайшему будущему.

Нельзя точно предсказать, какие из его пророчеств сбудутся уже скоро, но в любом случае через некоторое время мы сможем это проверить. Например, 2019 год будет ознаменован такими событиями как массовое нашествие НЛО и создание роботизированного глаза, а к 2028 году человечество покорит Марс и путешествия во времени станут обычным делом.