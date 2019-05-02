Атомный реактор летающей тарелки породил чудовище озера Эри – мнение

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В крупном североамериканском озере обитает крупное существо неизвестного происхождения. На это указывают показания свидетелей из разных эпох, однако научного подтверждения существования чудовища пока нет.

Озеро Эри, расположенное на границе США и Канады, является частью системы Великих озёр. Индейские племена, обитающие здесь до прибытия колонистов, считали, что в озере обитает дух, способный убить человека отравленным дыханием. Британцы, переселившиеся в Северную Америку, смеялись над этой версией, пока в конце 18 века шлюп Фелисити не повстречался с чудовищем. Запись капитана о змееподобном крупном существе стала первым письменным упоминанием. С тех пор чудовище, прозванное «Бесси», попадалось на глаза очевидцев регулярно.

Чудовище озера Эри описывают как 15-метрового осетра с конечностями, по-змеиному извивающегося, с рогами на голове. Современные конспирологи выразили мнение, что такое существо может быть генетическим мутантом. Но что повлияло на это? Известный уфолог Ян Харзан когда-то рассказал теорию о ядерных реакторах, расположенных в летающих тарелках инопланетян. Именно он, по мнению эксперта, позволял пришельцам совершать длительные перелёты в космосе. Уфологи считают, что когда-то на дно озера Эри упала такая тарелка. Теперь атомный реактор летающей тарелки оказывает влияние на здешнюю флору и фауну. Возможно, что чудовище породил тоже он. На берегу Эри растёт дерево кудзу. Его поведение удивляет многих биологов, так как оно способно вырастать на 30 см за день. Это тоже может доказывать радиоактивное влияние двигателя НЛО. Главным аргументом уфологов стало то, что в 2011 году над озером Эри были зафиксированы несколько летающих тарелок. Возможно, инопланетяне пытаются достать свою секретную разработку со дна, пока до неё не добрался человек.