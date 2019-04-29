Призрак атаковал ребёнка: Побег приведения из дома попал на видео

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Женщина живёт в доме с маленьким ребёнком и призраком неизвестного пожилого мужчины. Парапсихологи предполагают, что здесь когда-то внезапно скончался старик, поэтому его душа продолжает действовать так, как и при жизни.

Жизнь гражданки США Вероники Шеннон превратилась в кошмар. Одинокая молодая мать из Иллинойса последнее время сталкивается со странными событиями в своём доме. Всё происходит в ночное время суток, когда в помещении наступает тишина. В одной комнате постоянно открывается дверь, а младенец в манеже не может уснуть из-за светящихся шаров. Вероника обратилась за помощью к специалистам, которые установили в доме несколько скрытых камер.



Снять удивительные кадры у группы получилось не сразу, но в одну из ночей призрак снова дал о себе знать. Всю ночь он атаковал ребёнка в его комнате. Это выглядело как светящиеся шары, хаотично перемещающиеся над детской кроваткой. Судя по всему, младенец видел яркий свет и начинал плакать. После этого шары исчезали, а когда малыш успокаивался – всё повторялось заново. Когда исследователи паранормальных явлений посмотрели записи из комнаты, где постоянно открывалась дверь, они были поражены. На видео отчётливо было видно, как приведение в виде пожилого мужчины пытается выйти из комнаты, открывая дверь. Побег приведения из дома, который попал на кадры скрытой камеры, вызвал удивление в Сети. Кто-то из подписчиков оставил комментарий, что в его семье случалось подобное после смерти бабушки. Какое-то время её душа ходила по комнатам, будто живая. Учёные говорят, что такое может быть, если человек не осознал смерть. Например, при внезапном несчастном случае в квартире. Жительницу Иллинойса призрак так и не оставил, но ей удалось привлечь внимание общественности и нескольких известных телеканалов.