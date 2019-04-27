Умер и сразу же воскрес: Погибший в ДТП признался, что происходит с людьми после смерти

Сегодня, 16:10

Мужчина стал живым доказательством существования Рая и Ада, вопреки скепсису большинства учёных. Невероятные подробности загробного путешествия делают рассказ очевидца очень правдоподобным.

Уже не раз появлялись выскочки, рассказывающие о своём опыте пребывания за гранью жизни и смерти, но в большинстве случаев такие люди попросту выдумывают рассказы для привлечения внимания. Однако, недавно нашёлся погибший в ДТП мужчина, которого удалось реанимировать медикам, рассказавший, что происходит с людьми после смерти. Рассказ очевидца выглядит довольно правдоподобным, ведь на признание его побудили родственники, а сам он не стремился попасть на первые страницы новостных сводок. В то время, как мужчина умер от столкновения с грузовым автомобилем, врезавшимся в его мотоцикл, а после сразу же воскрес благодаря стараниям работников скорой, время для его сознания остановилось. По заверениям пострадавшего, он увидел, что до приезда парамедиков к нему подошла какая-то женщина, представилась Марией и сказала, что пробудет с ним столько, сколько понадобится, даря спокойствие и тепло своим присутствием. На самом деле рядом с ним кроме водителя грузовика и прочих очевидцев трагедии никого не было, а эта женщина, скорее всего, была святой Девой Марией.

Мужчина рассказал, что после того, как медики начали «заводить» его сердце, он очутился в густом тёмном тумане, который внезапно озарил свет, исходивший откуда-то сзади. Попытавшись повернуть голову, дабы увидеть источник свечения, строгий, но не агрессивный мужской голос сказал, что лучше ему не поворачиваться и не смотреть на его лицо, ведь в таком случае у него уже не будет обратного пути. Вполне очевидно, мужчине довелось поговорить с самим Создателем, заявившим, что на Земле у мотоциклиста есть дела, угодные ему, поэтому оставаться на небесах ещё не время. Сложно не поверить в столь подробный рассказ, ведь мужчина, чудом переживший серьёзную автокатастрофу, рассказал также о многих деталях таинственного существа, говорившего с ним. Так, он чувствовал, что позади него предполагаемый Бог постоянно расхаживал с места на место и временами садился на свой трон, побуждая его вернуться на Землю. Судя по всему, атеисты глубоко заблуждаются, не веря в высшую силу, ведь вряд ли предсмертные галлюцинации подарили бы удачливому мотоциклисту подобный опыт.