Пасхи больше не будет! Призрак Красного дракона сделал последнее предсказание

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Дух покойного солдата Первой мировой замолчал навсегда. Правдивость леденящих кровь историй подтверждают свидетельства очевидцев и экстрасенсы. Апокалипсис остановить невозможно.

В Германии есть бар, где завсегдатаи раньше часто наблюдали странное явление: на кружку пива иногда заглядывал призрак Красного дракона. Это прозвище барон Манфред фон Рихтгофен получил во время Первой мировой войны. Будучи летчиком–истребителем он сбил 80 вражеских самолетов и погиб в бою в 1918 году, когда ему было всего 26 лет.

После гибели, призрак барона-аса приходит в бар. Самые смелые могут его пригласить за свой стол, но для этого надо обязательно сесть на дальний от двери табурет, заказать себе пиво и произнести громко: «Покупаю еще одно для барона». Местный бармен выполнял подобные просьбы не раз, так что без лишних вопросов поставит перед посетителем вторую кружку. Замет свет неожиданно погаснет, раздастся звук шагов и рядом с смельчаком сядет темная фигура в военной форме образца начала прошлого века. Это и есть барон Манфред фон Рихтгофен, капитан ВВС Германии, Красный дракон-истребитель.

Желающие могли не просто посидеть рядом с Красным драконом, но и получить предсказание, задав вопрос: «Итак, Herr Baron, как дела на фронте?». Тогда барон в деталях расскажет о грядущих событиях и даже укажет на их связь с международной обстановкой. Старожилы в правдивости предсказаний убеждались неоднократно.

Недавно призрак Красного дракона сделал последнее предсказание, считают спиритологи. Они связались с бароном, чтобы узнать, почему он уже больше 30 лет приходит и молчит. Он им ничего не ответил и вообще перестал появляться в баре. Эксперты считают, что это следует расценивать как ответ героя войны. Вероятно, его предостережения уже никому не помогут, поэтому он исчез. Если бы можно было хоть что-то изменить, Красный дракон обязательно предупредил тех, кого он защищал ценой собственной жизни. Все указывает на приближение Апокалипсиса и скорее всего те, кто опасались, что Пасхи больше никогда не будет, были правы. Глядя на постоянные землетрясения на Камчатке и в Индонезии в это трудно не поверить.



