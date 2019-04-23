Показал глаза рептилоида: Как пришелец-ведущий долгие годы скрывался на Земле?

Сегодня, 16:06

Зрители заметили, как в прямом эфире глаза американского телеведущего на некоторое время превратились в глаза рептилии.

В мировой конспирологии популярна теория, согласно которой аннунаки с Нибиру периодически высаживались на Земле, чтобы затеряться в человеческой массе. Считается, что пришельцы приняли наш облик и как агенты ожидают часа Х. По мнению уфологов, для того чтобы оказывать влияние на человеческий разум, аннунаки методично занимали свою нишу в СМИ, телевидении, политике и образовании. Недавнее видео из Соединённых Штатов впечатлило даже самых заядлых скептиков.



На видеоролике, который записал рядовой житель США, диктор одного из телеканалов несколько раз превращался в рептилоида. Если быть точнее, то он несколько раз показал глаза рептилии. Сам очевидец говорил, что с первого раза ничего не понял, но решил записать эфир. В итоге аномалия повторилась несколько раз. Некоторые уфологи считают, что этот пришелец-ведущий далеко не единственный представитель внеземной цивилизации на Земле. В социальных сетях пользователи задают вопрос, как он долгие годы скрывался от коллег? Конспирологи считают, что такое послание глазами ведущий сделал специально, намекая на начало активного вторжения жителей Нибиру на Землю. Медики, посмотревшие видео, не могут объяснить случившееся научно, однако призывают не торопиться с фантастическими выводами. Возможно, есть патологии глазного яблока, неизвестные медицине.