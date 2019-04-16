Нотр-Дам заказали масоны: Тайное мировое общество уничтожает улики перед побегом с Земли

Сегодня, 18:00

Собор Парижской Богоматери стал очередным в «чёрном» списке.

Разговоры о существовании тайного сообщества и «Комитета 300» очень часто попадают в список к историям о пришельцах. Люди не могут поверить, что их желания и возможности подчиняются определённому кругу, который правит миром. Если учесть, что много тайн есть в политических кругах, не стоит сразу отбрасывать вероятность существования масонов. Их план, согласно информации исследователей, рассчитан не на год или два. Это громадный и расписанный по пунктам документ, который объединяет в себе все стороны жизни людей разных стран и континентов. Также, масоны могут иметь возможность скрывать от человечества важные для них и якобы ненужные людям факты.

Происшествие 11 сентября в США с башнями-близнецами уже вошло в историю, как атака боевиков. Есть сведения в Сети, что это было спланированно для проверки американцев на выносливость. Эксперты поговаривают, что масоны не только могут испытывать выносливость и чувства людей, но и способны на глобальные разрушения и даже уничтожения людей. После исследований экспертов по вопросу пожара в Соборе Парижской Богоматери появилась новая версия, которую страшно озвучивать: Нотр-Дам заказали масоны. Если это действительно так, то опасения на счёт теории заговора нашли в очередной раз подтверждения. Масоны не позиционируют себя плохими, в их важности даже нельзя сомневаться. Но возможно, мировое правительство уничтожает улики перед побегом с Земли.

Накануне NASA заявило о громадной метеоритной бомбардировке в разрез с сообщением о новой планете очень похожей на Землю. Случайность? Так не думают те, кто годами обеспокоен ситуацией в мире из-за присутствия масонов. Есть много данных об их миссии на Земле поработить людей, и даже космическая теория о происхождении масонов от инопланетян не кажется выдуманной после их мистических проделок. Нотр-Дам заказали масоны или нет сейчас правду трудно узнать, но то, что там находились реликвии, которым поклонялись верующие люди это факт. Быть может, перед побегом масоны решили отнять у людей самое главное веру? Легко сломаться и поверить во что-либо, если даже Собор Парижской Богоматери не устоял.