Переворот в сознании верующих: Эксперт раскрыл историю появления гибридов на Земле

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В результате палеоконтакта в прошлом, инопланетяне воспользовались женщинами «зелёной» планеты и так появились русалки, великаны и драконы.

Уфологи очень часто вступают в споры с верующими людьми и учёными. Накануне, швейцарский писатель и кинорежиссёр, один из известнейших идеологов теории палеоконтакта Эрих фон Дэникен в новом документальном фильме раскрыл впечатляющие догадки о прошлом людей. В частности, эксперт раскрыл историю появления гибридов на Земле.

Он рассказал, как в Библии не раз говорится о появлении ангелов с неба. Даже известные рассказы о Иезекиле, который однажды встретил необъяснимое явление, имеют подтверждение палеоконтакта. В этом писании говорится о странном корабле, который спустился с неба. Дэникен говорит, что очевидцы увидели странных существ, которые были двуглавыми объектами с большими крыльями. Именно с тех пор появились на картинах верующих людей ангелы: чёрные и белые. Эксперт уверенно говорит, что Иезекиль увидел пришельцев. Они прибыли с далёкой планеты и их пришествие хорошо совпадает с тем, что сейчас уфологи называют прилётом «летающей тарелки». Дэникен подчёркивает, что именно это и можно считать первым контактом с пришельцами. Палеоконтакт это гипотетическое посещение Земли в прошлом разумными существами внеземного происхождения, предположительно отражённое в некоторых древних памятниках земной культуры. Изнеможённые и уставшие пришельцы первыми на Земле увидели прекрасных женщин, которые очень их привлекли, и сработал инстинкт. Далее не стоит говорить, что именно и как произошло, но прибывшие чёрные и белые ангелы слились с «земными самками».

После этого на свет появились странные гибриды: русалки, великаны и даже драконы. Все эти существа называли выдумкой древних людей, и сегодня данные об этих существах мало кто считает верными. Кроме этого, созданные гибриды появляются не только в народном творчестве, но и на картинах и иконах. Слова Дэникена можно воспринимать по-разному, но общий итог его рассказа – это переворот в сознании верующих. Люди привыкли видеть ангелов, чистыми и светлыми, но вполне возможно, что Дэникен прав и они были пришельцами с определённой миссией на Земле. Таким образом, мистическое появление гибридов на «зелёной» планете эксперт объяснил, основываясь на фактах Библии и рассказах, которые сохранились, как артефакты прошлого.

Другое дело верить его доводам или же нет, но для этого стоит понимать, что история палеоконтакта могла быть ещё более впечатляющей, чем говорит Дэникен.