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Учёные сумели засечь гравитационные волны, исходящие от столкновения сверхмассивных объектов. Человечеству больше не стоит опасаться нападения агрессивных инопланетян, считают уфологи.

Совсем недавно множество уфологов с разных уголков планеты заявляло, что Земле грозит серьёзная опасность, исходящая от Нибиру и её разумных обитателей. Сперва исследователи космоса предрекали, что «планета-убийца» застанет землян врасплох 28 апреля, когда большинство верующих будет праздновать светлый праздник Пасхи. Обещанного конца света так и не состоялось, ведь по сей день всё население Голубой планеты никуда не делось. Позднее уфологи пояснили, что Нибиру столкнулась с поясом астероидов громадных размеров, из-за чего её орбита изменилась, и дата «встречи» с Землёй перенеслась в недалёкое будущее. Всё же землян призвали не расслабляться, так как аннунаки якобы могли послать свои войска для дистанционного захвата планеты, который должен состояться 9 мая в День Победы. Как и в случае с Пасхой, уфологи опасались, что люди будут слишком увлечены чествованием международного праздника и станут уязвимой целью для инопланетных захватчиков. Однако, недавно американские учёные развеяли все подобные домыслы, так как выяснилось, что Нибиру, скорее всего, засасывает в чёрную дыру на краю Солнечной системы.

Группа американских специалистов с помощью продвинутого детектора LIGO уже не первый год занимается отслеживанием гравитационных волн и недавно их прибор засёк очередную порцию данных. По заверениям учёных, колебания, которые на днях достигли Земли, образовались от столкновения каких-то объектов колоссальных размеров. Эксперты посчитали, что подобная активность может сопровождать поглощение нейтронной звезды чёрной дырой, но уфологи полагают, что Нибиру со своими громадными размерами могла оказать похожее воздействие, попав под влияние гравитации бреши в пространстве. Судя по всему, человечество ждёт настоящий День Победы, в который можно отпраздновать не только капитуляцию войск Нацистской Германии, но и поражение аннунаков, ранее уничтожавших всё на своём пути. Эксперты заметили, что вряд ли обитатели Планеты-Х могли выбраться из-под влияния чёрной дыры, ведь попав в него, даже свет не может преодолеть колоссальную гравитацию червоточины.