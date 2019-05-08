Никто не узнает правду: СССР уничтожил все доказательства использования инопланетных технологий

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Советские штурмовики были созданы с помощью материалов, взятых с места крушения НЛО, заявили уфологи. Все самолёты с инновационным покрытием пришлось ликвидировать во время ВОВ для сокрытия доказательств.

Многие историки до сих пор ломают голову над тем, почему Нацистская Германия в начале Великой Отечественной войны не давала продохнуть авиации СССР, но к 1944 году советские самолёты с лёгкостью расправлялись с вражескими истребителями. По мнению отдельных экспертов, советским инженерам был отдан приказ освоить качественно новый тип материалов для создания брони штурмовиков Ил-2, которые были взяты с мест крушения НЛО. Уфологи с уверенностью заявляют, что почти все 36 тысяч самолётов данной модели, произведённых для боёв с нацистами, были ликвидированы советскими военными, так как СССР уничтожил все доказательства использования инопланетных технологий в ВОВ. Лётчик-испытатель и доктор технических наук Марина Попович в своё время заявляла, что на территории СССР произошло целых 5 крушений НЛО. Отдельные очевидцы в Дальнегорске заявили о горящей яркой сфере, которая разбилась в горах и горела там в течение часа. Те смельчаки, которые обследовали место катастрофы, заявили об обломках странного летающего аппарата и множестве магнитных аномалий. Осколки НЛО инженеры сумели распилить лишь с помощью алмазных инструментов, так как ни один тип металла не был способен повредить их целостность.

Штурмовик Ил-2 уже не раз называли королём неба, отдавая ему часть успеха в победе над захватчиками, поэтому довольно странно, что из более чем 36 тысяч экземпляров в данный момент лишь 2 хранятся в рабочем состоянии. Оба самолёта модели Ил-2, способные подняться в небо в данный момент, проходили процедуру реставрации, поэтому вряд ли на их корпусе остались хоть какие-то следы инопланетных материалов. Судя по всему, никто уже не узнает правду о том, что СССР сумела победить Нацистскую Германию благодаря пуленепробиваемым штурмовикам, без устали сбивавшим немецкие самолёты. Остаётся подчеркнуть, что советским военным сопутствовала небывалая удача, ведь известно о разработках нацистских учёных, в которых использовались образцы внеземной техники, которую они попросту не успели закончить до окончательной капитуляции Адольфа Гитлера.