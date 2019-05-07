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Разработанная для «охоты» за инопланетянами технология развивается на протяжении последних 27 лет, но она так и зафиксировала пришельцев.

Современные астрономы ежедневно наблюдают за космосом. В последнее время обсерватории обнаружили более 4000 новых небесных тел. Учёные засомневались в наличии жизни на недавно найденных экзопланетах, поскольку современные телескопы не обладают достаточной чувствительностью, чтобы определить их состав. Большинство космических объектов гораздо больше Земли. Они подобно Голубой планете вращаются вокруг звезды. Порядка 20 небесных тел считаются достаточно маленькими и расположенными на правильном расстоянии от Солнца, чтобы быть потенциально пригодными для обитания.

Используя современные методы, астрономы отслеживают орбиту планеты, определяют ее массу, но точно знать, что происходит на ней очень сложно. Даже наличие жидкой воды на поверхности не служит достаточным доказательством существования жизни. Учёным необходима информация о составе экзопланеты, атмосфере, геологии, чтобы говорить о наличии биологических видов. По словам исследователей, даже жидкое железное ядро космического объекта повлияет на пригодность к жизни, поскольку оно может создавать магнитные поля для защиты небесного тела от вредных излучений.

Убедительным свидетельством наличия предпосылок к существованию биологических видов на экзопланете называют водяной пар. Проблема в том, что современные телескопы недостаточно чувствительны для проведения анализа атмосферы. Именно поэтому учёные точно не знают, есть ли жизнь на экзопланетах или это лишь выдумка фантастов.